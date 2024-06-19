Будет ли седьмой матч в финале Кубка Стэнли?

В Санрайзе (США) прошёл пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз» (3:5). «Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон.

Напомним, после первых трёх матчей финальной серии счёт был 3-0 в пользу «Флориды». Хоккеисты «Эдмонтона» сумели дважды подряд одержать победу и сократить отставание в серии до минимума.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Будет ли седьмой матч в финале Кубка Стэнли?»

За всю историю Национальной хоккейной лиги лишь одной команде удалось отыграться в финале Кубка Стэнли после первых трёх проигранных встреч. Это произошло в сезоне-1941/1942, когда чемпионом стал «Торонто Мэйпл Лифс», обыгравший в финальной серии «Детройт Ред Уингз» (4-3).

Шестой матч финальной серии пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.