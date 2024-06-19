Московское «Динамо» подписало контракт с защитником Русланом Петрищевым. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, контракт с игроком обороны подписан до конца сезона-2024/2025 и носит двусторонний характер.

Игрок обороны имеет большой опыт выступлений в системах «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева». На счету Руслана в КХЛ 132 игры и 5 (2+3) набранных очков. В ВХЛ 26-летний защитник провёл 241 матч и набрал 51 (14+37) результативный балл при показателе полезности «+9».

В прошлом сезоне КХЛ московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф бело-голубые обыграли минское «Динамо» в шести матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Динамо» всухую уступило «Трактору».