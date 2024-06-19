Терещенко — о Макдэвиде: такие парни рождаются раз в 100 лет, он может всё

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил игру капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в текущем плей-офф. Канадский форвард является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка за 23 матча.

«Я всегда говорил, что такие парни рождаются раз в 100 лет. Он реально может всё: забивать, отдавать. Единственное, может быть, игра в обороне не самая лучшая. Но таких игроков немного, к сожалению», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Макдэвид набрал в финальной серии 10 очков (2+8) и стал первым действующим игроком, достигшим такого показателя в финале Кубка Стэнли. Среди хоккеистов, уже завершивших карьеру, в предыдущий раз такого результата добивался Даниэль Бриер, набравший 12 очков (3+9) в 2010 году за «Филадельфию Флайерз».