ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» обменял у «Витязя» нападающего Александра Яремчука

«Авангард» обменял у «Витязя» нападающего Александра Яремчука
Комментарии

В результате обмена на денежную компенсацию с ХК «Витязь» состав «Авангарда» пополнил нападающий Александр Яремчук. Как сообщает пресс-служба омского клуба, с форвардом заключён односторонний контракт на три сезона.

В прошедшем сезоне 24-летний нападающий провёл 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 24 очка — забросил 13 шайб и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «-1». Всего в КХЛ на счету Яремчука 225 матчей, в которых нападающий набрал 76 очков — забросил 37 шайб и отдал 39 результативных передач.

В прошедшем сезоне КХЛ омский «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде Кубка Гагарина омичи уступили «Локомотиву» в семи матчах.

Материалы по теме
Яремчук — о 0:4 от СКА: всё было как по накатанной: меньшинство — пропускаем, потом заново
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android