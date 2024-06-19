«Авангард» обменял у «Витязя» нападающего Александра Яремчука

В результате обмена на денежную компенсацию с ХК «Витязь» состав «Авангарда» пополнил нападающий Александр Яремчук. Как сообщает пресс-служба омского клуба, с форвардом заключён односторонний контракт на три сезона.

В прошедшем сезоне 24-летний нападающий провёл 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 24 очка — забросил 13 шайб и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «-1». Всего в КХЛ на счету Яремчука 225 матчей, в которых нападающий набрал 76 очков — забросил 37 шайб и отдал 39 результативных передач.

В прошедшем сезоне КХЛ омский «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде Кубка Гагарина омичи уступили «Локомотиву» в семи матчах.