«Нью-Джерси» обменял из «Калгари» вратаря Якоба Маркстрёма

«Нью-Джерси Дэвилз» в результате обмена с «Калгари Флэймз» получил вратаря Якоба Маркстрёма, сообщает пресс-служба клуба. «Калгари» получил защитника Кевина Баля и выбор «Нью-Джерси» в первом раунде драфта НХЛ 2025 года (топ-10 защищённых игроков). Калгари сохранит за собой 31,25% оставшегося контракта Маркстрёма, у которого после этого сезона осталось два года по шестилетнему соглашению на сумму $ 36 млн с кэпхитом $ 6 млн.

В прошедшем регулярном сезоне 34-летний голкипер провёл 48 матчей с коэффициентом надёжности 2,78 и 90,5% отражённых бросков. Всего в НХЛ Маркстрём сыграл 485 матчей, в которых одержал 215 побед с коэффициентом надёжности 2,73 и 90,9% отражённых бросков. За свою карьеру шведский голкипер выступал за «Флориду», «Ванкувер» и «Калгари».