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Четыре российских хоккеиста вошли в топ-75 свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff

Четыре российских хоккеиста вошли в топ-75 свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff. Издание опубликовало рейтинг игроков, которые могут стать свободными агентами 1 июля.

В список попали четыре россиянина: Никита Задоров («Ванкувер», 11-е место), Владимир Тарасенко («Флорида», 27-е место), Яков Тренин («Колорадо», 34-е место) и Илья Самсонов («Торонто», 54-е место).

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Сэм Райнхарт («Флорида»).

2. Джейк Генцел («Каролина»).

3. Стивен Стэмкос («Тампа»).

4. Брэди Шей («Каролина»).

5. Брэндон Монтур («Флорида»).

6. Джонатан Маршессо («Вегас»).

7. Элиас Линдхольм («Ванкувер»).

8. Чендлер Стивенсон («Вегас»).

9. Мэтт Рой («Лос-Анджелес»).

10. Патрик Кэйн («Детройт»).

11. Никита Задоров («Ванкувер»).

12. Бретт Пеши («Каролина»).

13. Мэтт Дюшен («Даллас»).

14. Шон Уолкер («Колорадо»).

15. Джейк Дебраск («Бостон»).

16. Тайлер Тоффоли («Виннипег»).

17. Теуво Терявяйнен («Каролина»).

18. Виктор Арвидссон («Лос-Анджелес»).

19. Джонатан Друэн («Колорадо»).

20. Крис Танев («Даллас»).