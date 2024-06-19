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Защитник Альберт Юханссон подписал новый контракт с «Детройтом»

Защитник Альберт Юханссон подписал новый контракт с «Детройтом»
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Защитник Альберт Юханссон подписал новый контракт с «Детройтом». Как сообщает пресс-служба клуба, срок соглашения рассчитан на один год.

В сезоне-2023/2024 Альберт Юханссон провёл 66 игр в регулярном чемпионате АХЛ за «Гранд Рэпидс» и набрал 21 (6+15) результативный балл при показателе полезности «+7». В плей-офф игрок обороны сыграл девять матчей, отметившись тремя результативными передачами.

В прошедшем регуярном сезоне «Детройт» занял девятое место в таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Клуб из «города моторов» набрал 91 очко в 82 матчах и по дополнительным показателям уступил место в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз». В последний раз «красные крылья» выходили в плей-офф в сезоне-2015/2016.

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