Баландин: таких больших зарплат в КХЛ быть не должно. Хоккеисты сытые, уровень хоккея упал

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин заявил, что в КХЛ у хоккеистов слишком раздутые зарплаты, и оценил уровень игры нападающего челябинского клуба Антона Бурдасова. По информации СМИ, зарплата форварда составляет 80 млн рублей за сезон.

«Мне кажется, что таких больших зарплат в КХЛ быть не должно. Не тот у нас уровень, чтобы платить эти деньжищи. Если с Бурдасовым расторгнут контракт, это будет правильно. Да, какие-то матчи он провёл хорошо, был лидером и давал результат. Но команда ведь Кубок Гагарина не завоевала. Вот если бы Бурдасов сказал: «Я выиграю Кубок для Челябинска» и смог бы этого добиться… А когда ему просто 80 млн в месяц платят – это, я считаю, неправильно.

Зарплаты у хоккеистов должны быть в разумных пределах. Уровень сегодняшнего хоккея упал. Потому что они сытые, наевшиеся. В прямом и переносном смысле. Деньги прежде всего должны идти на развитие молодёжи, на детский и массовый хоккей, на постройку ледовых дворцов. Сейчас мы теряем много ребят, для которых дорого заниматься хоккеем», – цитирует Баландина «РБ Спорт».

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Бурдасов провёл 56 матчей и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф на счету нападающего 8 (4+4) очков в 14 играх.