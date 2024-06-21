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Маккиннон высказался об игре Макдэвида в финале плей-офф НХЛ с «Флоридой»

Маккиннон высказался об игре Макдэвида в финале плей-офф НХЛ с «Флоридой»
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Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался об игре нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Конора Макдэвида в финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

U20 ЧМ-2011 . Группа B. 5-й тур
31 декабря 2010, пятница. 23:55 МСК
Канада U20
Окончен
5 : 6
Б
Швеция U20
1:0 Кутюрье – 00:58 (5x5)     1:1 Фриберг (Ракелль) – 02:14 (5x4)     1:2 Клингберг (Веннстрём) – 14:55 (5x5)     2:2 Хауден (Джохансен, де Хаан) – 15:38 (5x5)     3:2 Хэмилтон (Джохансен) – 19:59 (5x5)     3:3 Клингберг – 20:52 (5x5)     3:4 Тёрнберг (Немет) – 22:44 (5x5)     4:4 Хэмилтон (Шенн, Депре) – 24:37 (4x5)     5:4 Шенн (Джохансен, де Хаан) – 43:22 (5x4)     5:5 Селин (Эриксон, Стюрман) – 51:43 (5x5)     5:6 Линдберг – 65:00    

«Думаю, самое крутое, чем я восхищаюсь, — это то, насколько спокойно он сохранят спокойствие при счёте 0-3 в серии. В его игре нет паники, и он поднял её на новый уровень. Очень уравновешенный и демонстрирующий потрясающее лидерство в своей команде», — приводит слова Маккиннона New York Times.

Напомним, «Эдмонтон» проигрывал в серии со счётом 0-3, однако после этого выиграл два матча подряд.
Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах. Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.

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