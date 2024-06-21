Маккиннон высказался об игре Макдэвида в финале плей-офф НХЛ с «Флоридой»

Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался об игре нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Конора Макдэвида в финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».
«Думаю, самое крутое, чем я восхищаюсь, — это то, насколько спокойно он сохранят спокойствие при счёте 0-3 в серии. В его игре нет паники, и он поднял её на новый уровень. Очень уравновешенный и демонстрирующий потрясающее лидерство в своей команде», — приводит слова Маккиннона New York Times.
Напомним, «Эдмонтон» проигрывал в серии со счётом 0-3, однако после этого выиграл два матча подряд.
Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах. Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.
Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ
- 21 июня 2024
-
02:31
- 20 июня 2024
-
23:47
-
23:30
-
23:08
-
22:44
-
22:25
-
22:02
-
21:46
-
21:24
-
21:07
-
21:06
-
20:47
-
20:29
-
20:16
-
20:00
-
19:43
-
19:23
-
19:11
-
18:50
-
18:24
-
18:06
-
17:45
-
17:24
-
17:07
-
16:49
-
16:26
-
16:10
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:35
-
14:10
-
13:55
-
13:35
-
13:10