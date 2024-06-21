Маккиннон высказался об игре Макдэвида в финале плей-офф НХЛ с «Флоридой»

Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался об игре нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Конора Макдэвида в финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

«Думаю, самое крутое, чем я восхищаюсь, — это то, насколько спокойно он сохранят спокойствие при счёте 0-3 в серии. В его игре нет паники, и он поднял её на новый уровень. Очень уравновешенный и демонстрирующий потрясающее лидерство в своей команде», — приводит слова Маккиннона New York Times.

Напомним, «Эдмонтон» проигрывал в серии со счётом 0-3, однако после этого выиграл два матча подряд.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах. Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.

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