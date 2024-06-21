«Питтсбург» продлил контракт с голкипером Недельковичем на общую сумму в $ 5 млн

«Питтсбург Пингвинз» подписал двухлетний контракт с вратарём Алексом Недельковичем, сообщает пресс-служба клуба. Среднегодовая зарплата составила $ 2,5 млн.

В сезоне-2023/2024 Алекс Неделькович провёл 38 игр, в которых одержал 18 побед, отразив 90,2% бросков с коэффициентом надёжности 2,97.

Всего за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Неделькович провёл семь сезонов за «Питтсбург», «Каролину Харрикейнз» и «Детройт Ред Уингз». Голкипер — обладатель Кубка Колдера за победу в АХЛ. Алекс единственный голкипер в АХЛ, кто имеет два гола за карьеру в данной лиге.

«Питтсбург» пропустил плей-офф во втором сезоне подряд. Последний раз команда не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли в нескольких подряд сезонах почти два десятилетия назад (2001–2006).