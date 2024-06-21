«Он не от мира сего, его невозможно остановить». Член Тройного золотого клуба о Макдэвиде

Член Тройного золотого клуба нападающий Джонатан Тэйвз прокомментировал успешную игру капитана и лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Он не от мира сего. Действительно трудно понять, что он делает, несмотря на то давление, под которым он находится. Он просто продолжает достигать новых уровней. Его невозможно остановить. Я болею за него, это очень впечатляет», — приводит слова Тэйвза The Athletic.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах. Шестой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.