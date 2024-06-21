М. Ткачук: мы знали, что финальная серия не будет из четырёх игр, давайте будем честными

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Очевидно, что, имея преимущество 3-0, мы не хотели бы, чтобы дело дошло до этого момента, но мы знали, что они пойдут вперёд. Это невероятная команда. Они провели отличный плей-офф, отличный сезон. Мы знали, что финальная серия не будет из четырёх игр, давайте будем честными.

Нам очень комфортно в этой позиции. Мы были в такой ситуации пару серий назад в Бостоне. Мы играли с «Нью-Йорк Рейнджерс», и перед пятой игрой у нас была очень похожая позиция. Так что сейчас нам очень комфортно. Мы воодушевлены. Надеюсь, завтра будет наша последняя игра в сезоне», — цитирует Ткачука официальный сайт НХЛ.