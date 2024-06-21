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В ФХР рассказали, где может пройти Кубок Первого канала 2024 года

В ФХР рассказали, где может пройти Кубок Первого канала 2024 года
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Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что федерация рассматривает Москву и Санкт-Петербург в качестве места проведения Кубка Первого канала 2024 года.

«Пауза в сезоне очень маленькая, поэтому мы с учётом логистики и того, что у нас есть на подготовку и всё остальное семь дней и что в турнире участвуют сборные Беларуси и Казахстана, скорее рассмотрим проведение турнира в Москве или Санкт-Петербурге. В других городах это проводить чисто логистически тяжело. Игрокам из московского региона тяжело ехать в другие города, особенно с учётом смены часовых поясов. Повторюсь, у нас всего семь дней на сборы, прохождение тестов и на игры», — цитирует Курбатова ТАСС.

В прошлом году турнир с участием сборной «Россия 25», команды «Звёзды и ВХЛ», а также сборных Беларуси и Казахстана проходил в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, победителем соревнований стала команда «Россия 25».

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