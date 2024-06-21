«Пока мы не должны ничего платить, ждём апелляцию». ФХР о штрафе от ИИХФ по делу Федотова

Генеральный директор Федерации хоккея России ФХР Дмитрий Курбатов рассказал о ситуации со штрафом от Международной федерации хоккея в связи с делом вратаря Ивана Федотова.

«К сожалению, дата рассмотрения апелляции неизвестна. Наше заявление принято, есть решение, что мы не должны пока ничего не оплачивать никому. И пока мы ждём даты рассмотрения», — приводит слова Курбатова ТАСС.

Напомним, 8 мая 2024 года пресс-служба ФХР сообщила о том, что дисциплинарный комитет ИИХФ наложил штраф на российскую организацию за выступление вратаря Ивана Федотова в КХЛ в сезоне-2023/2024. Размер штрафа составил 1 млн швейцарских франков. Ранее ИИХФ отстранила голкипера ЦСКА Ивана Федотова от участия в официальных национальных и международных матчах до конца 2023 года и наложила запрет на международные трансферы ЦСКА сроком на один сезон. Федотов продолжил выступать за армейцев, несмотря на санкции.