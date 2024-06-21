Шведский защитник «Эдмонтона» сравнил Макдэвида со Златаном Ибрагимовичем

Шведский защитник «Эдмонтон Ойлерз» Маттиас Экхольм сравнил капитана канадского клуба Коннора Макдэвида со звёздным экс-нападающим сборной Швеции по футболу Златаном Ибрагимовичем.

«С кем сравнить Макдэвида? Сложный вопрос. Он наш Златан Ибрагимович. В любом случае это, пожалуй, самая близкая аналогия, которую я могу придумать. Конечно, они совершенно разные люди. Златан был общительным и немного дерзким в этом отношении. Коннор, вероятно, немного более сдержан в этом плане, но всё же на площадке они остаются игроками одного типа и могут полностью доминировать и решать исходы матчей», — приводит слова Экхольма шведское издание Hockeynews.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах. Шестой матч финальной серии между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.