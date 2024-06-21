В ФХР рассказали о ситуации со статусом чемпионата России в рамках сезона-2024/2025 КХЛ

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал о ситуации со статусом чемпионата России в рамках сезона-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги.

«Скажу так — федерацию хоккея сегодняшняя ситуация со статусом чемпионата России и договор с КХЛ вполне устраивает. ФХР обладает правами на проведение чемпионатов, первенств и Кубков России. Более того, мы по своему статусу и согласно государственной аккредитации Минспорта обязаны проводить такие соревнования.

Сегодня у есть нас действующий договор с КХЛ, пока всё идёт своим чередом, мы и КХЛ предпринимаем все необходимые действия исходя из того, что следующий сезон будет сыгран так же, как и предыдущий», — цитирует Курбатова ТАСС.

11 июня стало известно, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о правовом статусе профессиональных спортивных лиг. Законопроект направлен на расширение прав лиг, повышение их автономии в целях проведения международных профессиональных спортивных соревнований для повышения готовности российских спортсменов выступать на международной арене.

Ранее Дмитрий Курбатов рассказал о ситуации со штрафом от Международной федерации хоккея в связи с делом вратаря Ивана Федотова.