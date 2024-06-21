Форвард «Авангарда» Владимир Ткачёв защитил диплом в Омске

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Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв защитил диплом в Омске. Об этом сообщает агент хоккеиста Шуми Бабаев в своём телеграм-канале.

«Утро 21 июня началось для форварда «Авангарда» Владимира Ткачёва с защиты диплома в СибГУФК (Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. — Прим. «Чемпионата»), родного для него Омска.

Один из лучших форвардов КХЛ презентовал для экзаменационной комиссии диплом на тему «Характерологические особенности юных хоккеистов». Защита прошла успешно. Оценка комиссии была единогласна — «хорошо», — написал Бабаев.

Фото: Телеграм-канал Шуми Бабаева

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ 28-летний Ткачёв стал пятым бомбардиром лиги, набрав 75 (20+55) очков в 58 матчах за «ястребов». Форвард по итогам прошедшего сезона попал в символическую пятёрку.

Напомним, в конце мая нападающий подписал новый, пятилетний контракт с «ястребами».