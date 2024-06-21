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Назаров: в Европе скоро не будет ни хоккея, ни нормального спорта, а Россия процветает

Назаров: в Европе скоро не будет ни хоккея, ни нормального спорта, а Россия процветает
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Известный тренер Андрей Назаров рассказал о развитии спорта в России, в отличие от европейских стран.

«Сегодня ночью посмотрим великолепный хоккей, шестой матч финала Кубка Стэнли. Сумасшедшие эмоции, много драйва, пусть победит сильнейший.

В КХЛ продолжается межсезонье, идёт активная трансферная кампания. Приятно, что и хоккей, и сама наша страна процветают, в то время как в Европе скоро не будет ни хоккея, ни нормального спорта.

Президент России Владимир Владимирович Путин побывал с визитом в дружественных нам азиатских странах. Посмотрите, суммарное население КНДР, Вьетнама, Беларуси, Казахстана, Китая, Киргизии, Узбекистана и других государств составляет порядка 2 млрд человек, в то время как в Европе с её политикой уменьшения населения проживает около 700 млн человек. Что-то мне подсказывает, что для нас это не соперник. Это как в знаменитой басне Крылова «Слон и Моська». Так что нет никаких сомнений – победа обязательно будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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