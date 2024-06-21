Названы самые дешёвые и дорогие цены на билеты шестого матча финальной серии Кубка Стэнли

Финское издание Ilta-Sanomat со ссылкой на билетный сервис StubHub рассказало о ценах на билеты на шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, который пройдёт в Эдмонтоне.

Самый дешёвый билет — на верхнем ярусе, в предпоследнем ряду. Цена билета — 1845 канадских долларов или € 1257. Цены на билеты на нижнем ярусе варьируются от 2700 канадских долларов (€ 1841) до почти 5000 канадских долларов (€ 3409).

Самыми дорогими билетами стала ложа на двух человек по цене в 13 809 канадских долларов за каждое место (€ 9415).

Напомним, шестой матч финальной серии между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск на льду стадиона «Роджерс Плэйс».

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