Конюхов: Овечкин думает не о России, а о том, как себе денег побольше заработать в США

Путешественник Фёдор Конюхов рассказал о своём отношении к российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

— Как вы думаете, сможет ли Александр Овечкин обогнать Уэйна Гретцки? Что вы думаете о капитане «Вашингтона»?

— Я к нему плохо отношусь. И руки бы я Овечкину не подал!

— Почему это?

— Да потому, что он выступает в Америке. И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать. А нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Конечно же, Овечкин никакого Гретцки не обгонит! Я его как спортсмена не уважаю.

— Овечкин очень хороший, и он патриот России.

— Тогда пусть возвращается в КХЛ и играет перед нашими болельщиками! Вот тогда и посмотрим, какой он патриот! — цитирует Конюхова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.