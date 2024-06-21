ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Конюхов: Овечкин думает не о России, а о том, как себе денег побольше заработать в США

Конюхов: Овечкин думает не о России, а о том, как себе денег побольше заработать в США
Аудио-версия:
Комментарии

Путешественник Фёдор Конюхов рассказал о своём отношении к российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

— Как вы думаете, сможет ли Александр Овечкин обогнать Уэйна Гретцки? Что вы думаете о капитане «Вашингтона»?
— Я к нему плохо отношусь. И руки бы я Овечкину не подал!

— Почему это?
— Да потому, что он выступает в Америке. И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать. А нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Конечно же, Овечкин никакого Гретцки не обгонит! Я его как спортсмена не уважаю.

— Овечкин очень хороший, и он патриот России.
— Тогда пусть возвращается в КХЛ и играет перед нашими болельщиками! Вот тогда и посмотрим, какой он патриот! — цитирует Конюхова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

Материалы по теме
«Один из худших в обороне». Контракт Овечкина серьёзно раскритиковали в Америке
«Один из худших в обороне». Контракт Овечкина серьёзно раскритиковали в Америке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android