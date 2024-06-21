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Контракт Михеева — самый неэффективный в «Ванкувере» в сезоне по версии The Athletic

Контракт Михеева — самый неэффективный в «Ванкувере» в сезоне по версии The Athletic
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Журналисты портала The Athletic оценили контракты игроков «Ванкувер Кэнакс» и назвали единственный неэффективный в сезоне-2023/2024. Рейтинг представляет собой комплексный показатель, который учитывает такие факторы, как количество очков, влияние на защиту, игра в неравных составах, блокированные удары, вбрасывания и многое другое. Этот рейтинг затем переводится в рыночную стоимость — и эта рыночная стоимость сравнивается с фактической.

У канадского клуба единственным неэффективным контрактом стало соглашение российского нападающего Ильи Михеева с кэпхитом в $ 4.75 млн.

«Контракт Михеева — единственный серьёзный недостаток в „Ванкувере“. Игрок был продуктивен в начале сезона, но забил один гол в последней 61-й игре, несмотря на то что регулярно выступал с Элиасом Петтерссоном», — написано в статье.

Илья Михеев не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах плей-офф при показателе полезности «-4». Форвард «Ванкувера» забил один гол за 61 последний матч с учётом регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. Нынешний контракт форварда рассчитан до конца сезона-2025/2026.

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