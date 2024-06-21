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Капитан «Эдмонтона» Макдэвид рассказал, что его впечатляет в игре Гретцки

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид рассказал, что его впечатляет в игре Гретцки
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, что его впечатляет в игре легендарного экс-форварда Уэйна Гретцки, когда он смотрит старые видеозаписи.

«Вы, наверное, просто слышали о его цифрах, рекордах и тому подобном. Когда я смотрю повторы игры Гретцки, то восхищаюсь его самообладанием в обращении с шайбой, его терпением. Его действия на льду никто не мог предвидеть», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах. Шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск. Встреча будет сыграна на домашнем льду «нефтяников».

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