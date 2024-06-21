Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Широков пополнил состав «Сибири»

«Сибирь» подписала однолетний контракт с 38-летним нападающим Сергеем Широковым, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Широков — воспитанник хоккейной школы ЦСКА, в 2005 году дебютировал в составе команды мастеров. В 2009 году отправился за океан и выступал в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс». В КХЛ помимо армейского клуба играл за «Авангард», СКА, «Спартак» и «Автомобилист». Всего на счету форварда в КХЛ 811 матчей, в которых он забросил 226 шайб и отдал 289 передач.

Сергей Широков — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира (2012, 2014), обладатель Кубка Гагарина 2017 года, заслуженный мастер спорта России.

Напомним, в прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.