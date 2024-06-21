В «Сибири» прокомментировали подписание контракта с Широковым

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов оценил подписание однолетнего контракта с нападающим Сергеем Широковым.

«Мы рады приветствовать Сергея в нашей команде. Это высококлассный, заслуженный мастер, который в дополнительном представлении не нуждается. Уверены, что его мастерство, опыт и высокие лидерские качества помогут нашей команде добиться успеха. Отдельно хочется поблагодарить сторону игрока за плодотворные и конструктивные переговоры. Мы достаточно быстро и комфортно смогли прийти к соглашению», — приводит слова Широкова пресс-служба «Сибири».

В прошедшем чемпионате Широков был капитаном «Автомобилиста» и помог команде добиться исторического достижения – первых бронзовых медалей чемпионата КХЛ и чемпионата России.