Форвард системы «Нэшвилла» Свечков рассказал об отличиях на вбрасываниях в России и США

Российский нападающий системы «Нэшвилл Предаторз» Фёдор Свечков рассказал про отличия на вбрасываниях в России и США.

«В Америке меньше правил на вбрасываниях, можно использовать всё, главное — коснуться белой полоски на точке. И там сразу вбрасывают шайбу, нет такого, что один поставил клюшку, потом второй, ещё секунду ждём. Первое время у меня была не очень статистика, в районе 42-43%, но к концу сезона процент вырос, потому что я много работал, стал в районе 52%», — приводит слова Свечкова Sport24.

21-летний Свечков в нынешнем плей-офф Американской хоккейной лиги сыграл за «Милуоки Адмиралс» 15 матчей, в которых записал на свой счёт 12 (6+6) результативных баллов. «Милуоки» в полуфинальной серии плей-офф проиграл ХК «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» (1-4).

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