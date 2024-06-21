Генменеджер «Филадельфии»: мы настроены, что в следующий сезон пойдём без Мичкова

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался о ситуации с возможным приходом в команду российского нападающего Матвея Мичкова, у которого действующий контракт со СКА.

«Может быть, через пару недель после завершения чемпионата, когда начались все слухи, я бы сказал: к концу июня у нас должно быть понимание. И вот мы приближаемся к завершению июня и всё ещё многого не знаем. У меня нет ответа, но для нас это ничего не меняет.

Если нам скажут, что он приедет 1 сентября, мы воспользуемся этим. Мы по-прежнему настроены так, что в следующий сезон мы пойдём без него. У него осталось два года по контракту, и если с сегодняшнего дня что-то изменится, мы, безусловно, будем рады. Но у меня мало новостей по этому поводу. Мы читаем, что происходит, и надеемся на лучшее», — цитирует Бриера The Athletic.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.