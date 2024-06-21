ESPN: успех Бобровского не идёт ни в какое сравнение с тем, что сделал Макдэвид

Журналистка североамериканского портала ESPN Кристен Шилтон заявила, что «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф — должен завоевать капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдвид, а не российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

«Что такое «Конн Смайт»? Награда самому ценному игроку Кубка Стэнли. Вышел бы «Эдмонтон» в финал плей-офф, если бы у Макдэвида не было действительно исторически продуктивного Кубка Стэнли?

Сергей Бобровский заслуживает всех похвал за то, что он дал «Пантерз»; нет никаких сомнений в том, что у него также был плей-офф, достойный MVP. Но даже его звёздный успех не идёт ни в какое сравнение с тем, что сделал Макдэвид», — написала Шилтон.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах. Шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.