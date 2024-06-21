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Кожевников: не надо ничего платить ИИХФ, они на нас плюют, а мы должны за это платить?

Кожевников: не надо ничего платить ИИХФ, они на нас плюют, а мы должны за это платить?
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию о том, что Федерация хоккея России (ФХР) до сих пор не заплатила штраф по делу голкипера Ивана Федотова.

«Не надо нашим платить ничего. Они на нас плюют, а мы, что, должны за это платить? Если нас отовсюду повыгоняли, мы, что, должны за это платить, что нас выгнали? Воры как были, так и остались. Одни претензии и никакой помощи. Зачем тогда мы в федерации находимся, если мы только должны платить, а они шиковать?» — приводит слова Кожевникова «ВсеПроСпорт».

Напомним, 8 мая 2024 года пресс-служба ФХР сообщила, что дисциплинарный комитет ИИХФ наложил штраф на российскую организацию за выступление вратаря Ивана Федотова в КХЛ в сезоне-2023/2024. Размер штрафа составил 1 млн швейцарских франков. Ранее ИИХФ отстранила голкипера ЦСКА Ивана Федотова от участия в официальных национальных и международных матчах до конца 2023 года и наложила запрет на международные трансферы ЦСКА сроком на один сезон. Федотов продолжил выступать за армейцев, несмотря на санкции.

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