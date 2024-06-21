The Hockey News оценил вероятное будущее голкипера Ильи Самсонова

Журналист Дэвид Альтер в статье на сайте The Hockey News оценил вероятное будущее российского голкипера Ильи Самсонова.

«Судя по сообщениям, российский голкипер не входит в планы «Мэйпл Лифс», но клуб не сказал игроку, должен ли он быть готов выйти на рынок, когда станет свободным агентом 1 июля, или же есть ли шанс остаться в команде.

«Пока нет информации об их планах», — сообщил The Hockey News источник, близкий к Самсонову.

Понятно, что «Лифс» не хотят закрывать ни одну дверь, если в этом нет необходимости. Если вы посмотрите на других неограниченно свободных вратарей на рынке, кто-нибудь из них настолько лучше, чем Самсонов? Не факт. Так что, когда откроется рынок свободных агентов и «Торонто» не сможет найти ему замену, а Самсонов не получит многолетнего контракта в другой команде, возможно, обе стороны вернутся друг к другу?

Хотя Самсонов и любит «Торонто», но он и команда имеют разные представления о том, как это будет выглядеть. Вот почему все знаки указывают на расставание игрока и клуба», — написано в статье.