ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Hockey News оценил вероятное будущее голкипера Ильи Самсонова

The Hockey News оценил вероятное будущее голкипера Ильи Самсонова
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Дэвид Альтер в статье на сайте The Hockey News оценил вероятное будущее российского голкипера Ильи Самсонова.

«Судя по сообщениям, российский голкипер не входит в планы «Мэйпл Лифс», но клуб не сказал игроку, должен ли он быть готов выйти на рынок, когда станет свободным агентом 1 июля, или же есть ли шанс остаться в команде.

«Пока нет информации об их планах», — сообщил The Hockey News источник, близкий к Самсонову.

Понятно, что «Лифс» не хотят закрывать ни одну дверь, если в этом нет необходимости. Если вы посмотрите на других неограниченно свободных вратарей на рынке, кто-нибудь из них настолько лучше, чем Самсонов? Не факт. Так что, когда откроется рынок свободных агентов и «Торонто» не сможет найти ему замену, а Самсонов не получит многолетнего контракта в другой команде, возможно, обе стороны вернутся друг к другу?

Хотя Самсонов и любит «Торонто», но он и команда имеют разные представления о том, как это будет выглядеть. Вот почему все знаки указывают на расставание игрока и клуба», — написано в статье.

Материалы по теме
Новиков: российский вратарь должен быть элитным, эту планку Самсонов не пробил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android