Свечков: жизнь в Америке на порядок дороже, чем в России. Поход в ресторан — $ 200-250

Нападающий системы «Нэшвилл Предаторз» Фёдор Свечков рассказал о ценах в Северной Америке и сравнил их с Россией.

— В НХЛ есть суточные на выездах. В АХЛ такая же практика?

— Да, определённая сумма прописана в день. В зависимости от того, сколько длится выезд, дают разные суммы. Этих денег хватало на самую простую еду типа чипотл. Нам хватало на один поход в ресторан. Но ведь потом нужно ещё позавтракать. В день игры обед и ужин за счёт команды, а вот завтрак всегда нужно придумывать самому.

— Жизнь дороже в Америке?

— На порядок дороже, чем в России. Поход в ресторан $ 200-250. Гораздо дороже, чем у нас, — приводит слова Свечкова Sport24.

21-летний Свечков в нынешнем плей-офф Американской хоккейной лиги сыграл за «Милуоки Адмиралс» 15 матчей, в которых записал на свой счёт 12 (6+6) результативных баллов. «Милуоки» в полуфинальной серии плей-офф проиграл ХК «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» (1-4).