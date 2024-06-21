«Сочи» подписал контракт с вратарём Красиковым

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Хоккейный клуб «Сочи» заключил пробное соглашение с вратарём Алексеем Красиковым. Об этом сообщила пресс-служба организации.

28-летний голкипер уже выступал в составе сочинской команды в сезоне-2020/2021. Он провёл 11 матчей, в которых одержал две победы, с 90% отражённых бросков, коэффициентом надёжности 3,10 и с одним матчем «на ноль».

Помимо «Сочи», Красиков также играл за такие команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), как «Сибирь» и «Спартак». Прошедший сезон вратарь провёл в Словакии, в составе клуба «Липтовски Микулаш».

Всего на его счету в КХЛ 203 матча, 13 «сухарей» и 91,9% отражённых бросков.

Напомним, южане не попали в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.