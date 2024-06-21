ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У нас всё продумано, двигаемся вперёд». Павел Буре — о трансферах ЦСКА

«У нас всё продумано, двигаемся вперёд». Павел Буре — о трансферах ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре высказался о трансферной политике клуба и о том, что в текущем межсезонье команду покинули ряд ключевых игроков.

«Никакой тревоги нет. У нас всё продумано. Мы часто встречаемся и с президентом [клуба], и с Игорем Ивановичем Сечиным. Все шаги продуманы, ведётся огромная работа, мы двигаемся вперёд, и цели у нас, как всегда, самые высокие.

Я пришёл в ЦСКА в 1977 году, и уже в то время у нас были уникальные болельщики. Традиции продолжаются, у ЦСКА лучшие болельщики, они нас поддерживали, поддерживают и будут поддерживать. Поэтому мы будем рады сделать всё возможное, чтобы радовать наших болельщиков.

У нас великолепные специалисты, которые будут тренировать ребят после того, как они отдохнут. Как отношусь к продлению сезона КХЛ? (Смеётся.) У нас раньше сезон был 11 месяцев в году, тренировались, играли и жили на базе, поэтому я уверен, что ребята справятся. Ждём окончания сезона в конце мая, в финале. Мы будем делать всё возможное для этого», — сказал Буре в интервью пресс-службе клуба.

Материалы по теме
Фото
ЦСКА представил план подготовки к новому сезону КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android