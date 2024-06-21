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Стали известны изменения в составе «Флориды» на шестой матч финала НХЛ с «Эдмонтоном»

Стали известны изменения в составе «Флориды» на шестой матч финала НХЛ с «Эдмонтоном»
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Тренерский штаб «Флориды Пантерз» внёс изменения в состав команды перед шестым матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщила пресс-служба организации.

В четвёртом звене вместо нападающего Кайла Окпосо выйдет Ник Казинс. Канадский форвард последний раз выходил на лёд в третьем матче серии с «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего в текущем плей-офф Казинс провёл 11 матчей, в которых набрал одно очко, сделав результативную передачу.

На счету Окпосо 16 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 и два балла за результативность — голевые пасы.

Напомним, сейчас «Пантерз» ведут в серии со счётом 3-2 и находятся в шаге от победы в финале НХЛ. Следующий матч соперников состоится 22 июня, в Канаде. Начало — в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 6-й матч
22 июня 2024, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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