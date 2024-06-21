«Металлург» показал новый шлем голкипера Никиты Подскребалина

Пресс-служба хоккейного клуба «Металлург» опубликовала фотографии нового шлема вратаря Никиты Подскребалина, в оформлении которого использовались элементы японской культуры.

Отметим, что кицунэ — мифическое существо в японской мифологии и фольклоре, лисица, обладающая сверхъестественными способностями, что перекликается с символом и логотипом «Магнитки».

Напомним, «Металлург» обыграл «Локомотив» в четырёх матчах и стал обладателем Кубка Гагарина — 2024. 26-летний Подскребалин перешёл в магнитогорский клуб по ходу сезона-2023/2024 из челябинского «Трактора». В плей-офф не играл. В прошедшем регулярном чемпионате голкипер провёл девять матчей, в которых одержал две победы с 91,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,88.