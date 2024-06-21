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Сушинский: Радулову и Никитину будет тяжело работать вместе

Сушинский: Радулову и Никитину будет тяжело работать вместе
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Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский высказал мнение, что нападающему «Локомотива» Александру Радулову и главному тренеру клуба Игорю Никитину будет сложно работать вместе.

«Радулову и Никитину будет вместе тяжело, есть опасения. Думаю, авторитет Никитина тяжело задавить. Им надо разговаривать и быть полезными для команды. Думаю, что они детали обговорили ещё до подписания контракта. Будут действовать в интересах команды больше, чем в своих личных», — приводит слова Сушинского Legalbet.

Напомним, Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

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