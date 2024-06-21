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Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Эндрю Кольяно завершил карьеру

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Эндрю Кольяно завершил карьеру
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Нападающий «Колорадо Эвеланш», обладатель Кубка Стэнли — 2022 Эндрю Кольяно принял решение о завершении карьеры.

Канадский форвард перейдёт на работу в клуб и будет заниматься развитием игроков, деятельностью скаута, а также работать с фарм-клубом «лавин» «Колорадо Иглз» из Американской хоккейной лиги.

«Хоккей так много дал мне и моей семье, и я благодарен за каждое мгновение. Я счастлив, что так долго играл в замечательных организациях и с потрясающими товарищами по команде. Мне будет не хватать общения с ребятами в раздевалке и борьбы друг за друга на льду каждый вечер, но пришло время двигаться дальше. Спасибо каждому, с кем я когда-либо играл, и замечательным болельщикам за поддержку. Я очень рад начать свою новую главу в команде», — приводит слова Кольяно пресс-служба НХЛ.

В прошедшем сезоне 37-летний форвард набрал 19 (6+13) очков в 75 матчах регулярного чемпионата и отдал пять результативных передач в 11 матчах плей-офф.

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