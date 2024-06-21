Канарейкин — о Ковальчуке: он пример того, как надо относиться к спорту

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о нападающем Илье Ковальчуке.

«Видимо, Илья ещё не наигрался. Он чувствует в себе силы, но всё равно от возраста не убежишь. Он уже не такой быстрый, как раньше. Конечно, он прекрасно понимает хоккей, правильно к нему относится, управляет раздевалкой и помогает молодым хоккеистам.

Он пример того, как надо относиться к спорту. Продлить карьеру до 41 года и разменять пятый десяток, выходить на лёд и быть полезным — это очень сложно, но он до сих пор может приносить пользу. И в прошлом сезоне он делал всё, что мог», — приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате нападающий провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.