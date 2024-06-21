Лукашенко назвал хоккей самым «нетравматичным» видом спорта

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказал мнение, что хоккей — наименее травматичный вид спорта. Видео его встречи с футболистами опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

Лукашенко обратил внимание на повязку на колене у одного из игроков и вспомнил о собственной травме, которую он получил, играя в футбол во время учёбы в школе.

«Колено болит? Вот как я в 10-м классе, играя за команду, упал на левое колено, и через 30 лет аукнулось. Самый тяжёлый вид спорта у нас с вами — это футбол. Хоккей, наверное, самый нетравматичный. Потому что тебя могут припечатать к борту, но это не страшно. Сейчас борт делают такой, знаете, он может отклоняться. Поэтому это не самое страшное. Самое страшное — это кости, колени, суставы. И здесь самый травматичный — теннис», — сказал Лукашенко.