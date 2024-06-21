«Он всегда на моей стороне». Голкипер «Эдмонтона» Скиннер — о поддержке Макдэвида

Вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер высказался о поддержке капитана команды Коннора Макдэвида.

«Пропускаю ли я пять шайб или отыгрываю матч «на ноль», он всегда на моей стороне. Он всегда хлопает меня по спине и говорит, что верит в меня», — приводит слова Скиннера Sportsnet.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли канадский голкипер провёл 21 матч, в которых одержал 13 побед, одна из которых — «на ноль», с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,53.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.

Шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск. Встреча будет сыграна на домашнем льду «нефтяников».