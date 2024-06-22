«Боже мой, я им завидую!» Обладатель Кубка Стэнли из Канады — о седьмом матче финала

Обладатель Кубка Стэнли 2019 года в составе «Сент-Луис Блюз» канадский нападающий Давид Перрон высказался о подготовке к седьмому матчу финальной серии плей-офф НХЛ — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«В течение следующих двух-трёх дней эти игроки/члены команды испытают то, чего они, вероятно, никогда не испытывали! Нервы, взлёты и падения, нужно будет справляться со всем этим, не тратить энергию не на те области, чтобы в итоге гордиться тем, что они прошли этот путь! Боже мой, я им завидую! Удачи обеим командам! Седьмая игра финала Кубка Стэнли снова станет особенной!», — написал Перрон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене». Встреча на льду «пантер» начнётся в 3:00 мск.