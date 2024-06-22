Такого в НХЛ не было 79 лет! Конфуз «Флориды» трудно осмыслить

Происходи этот сюжет не в реальности, а где-то в рукописях некоего талантливого сценариста, его бы могли обвинить в чрезмерности фантастической составляющей. Но нет, это происходит в реальности, от чего становится исключительно удивительным: «Эдмонтон» выигрывает третий матч кряду и сравнивает счёт в серии. Только самый смелый и фанатичный поклонник «Ойлерз» мог поверить в такое после третьего матча, когда казалось, что в четвёртом или пятом матче на льду появится Кубок Стэнли, а парни из Санрайза будут самыми счастливыми людьми на свете. Но спустя 79 лет случилось это.

Так как подобные события — необыкновенная редкость, предлагаем вспомнить случаи, когда команды отыгрывались с 0-3 в серии. Всего их было 10, четыре раза команда совершила полноценный камбэк, выиграв в седьмом матче. Два раза это происходило в финале, но посчастливилось поднять кубок только одной команде – это был «Торонто» в 1942 году.

1939 год. «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Рейнджерс» в тот год заняли второе место в регулярном чемпионате, а схема плей-офф построена тогда была таким образом, что первые две команды пропускают первый раунд. Правда, с одним большим но: за выход в финал они будут играть между собой. Серия с «Бостоном» началась с изматывающего матча с тремя овертаймами, где «мишки» вырвали победу. Сделали они это и в следующих двух матчах, поставив «Нью-Йорк» на грань вылета. Однако команда собралась, выиграла три матча подряд и по злой насмешке судьбы уступила в седьмом матче, вновь в третьем овертайме. Главным разочарованием стал Лестер Патрик, будущий член Зала хоккейной славы, который за семь матчей сделал лишь одну результативную передачу.

1942 год. «Торонто Мэйпл Лифс»

Случай «Торонто» был первым, когда команда вернулась в серию после 0-3 в финале. «Листья» в полуфинале разобрались с «Рейнджерс», а «Детройт» в это время прошёл «Монреаль» и «Бостон». Фаворит финала был ясен, но после трёх матчей ситуация для «Мэйпл Лифс» была катастрофичной. Однако четыре следующих матча пошли по совершенно другому сценарию, полному драматургии, драк, трэш-тока и скандалов. Последний матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Торонто». Фантастический камбэк был завершён.

1945 год. «Детройт Ред Уингз»

Вновь финал, вновь вывеска «Торонто» против «Детройта». В составе «красных крыльев» было пять игроков, которые три года назад отдали «кленовым» кубок. А также молодой Тед Линдсей, в честь которого назван индивидуальный приз, вручаемый путём голосования игроков самому выдающемуся игроку. Ему тогда не было и 20 лет. Серия не была результативной: «Торонто» выиграл первые три матча, забросив лишь четыре шайбы. Спасибо надо было говорить Фрэнку Маккулу, который не пропустил ни разу. Но «Детройт», видимо, вдохновился подвигом оппонента трёхлетней давности и сделал то же самое: довёл серию до седьмого матча. Правда, завершить камбэк не удалось: пропущенная в середине третьего периода в меньшинстве шайба предопределила судьбу матча и серии.

1975 год. «Нью-Йорк Айлендерс»

Следующего подобного случая пришлось ждать аж 30 лет. Но он является особенным, ведь «Айлендерс» совершили два камбэка по ходу одного плей-офф. В составе «островитян» тогда играли такие люди, как Денис Потвин, Билли Смит, Кларк Гиллис – будущие члены Зала славы. Но в серии второго раунда с «Питтсбургом» поначалу это не помогало: три уверенные победы подряд «пингвинов». Правда, потом последовала ответка, а в седьмом матче всё решила одна шайба, заброшенная Эдом Вестфаллом.

Далее соперник попался посильнее – «Филадельфия». «Лётчики» были действующими обладателями трофея и не прочь были ещё раз поднять чашку над головой. Но 0-3 для «Айлендерс» вновь не стали помехой, на класс соперников им было безразлично: победа в овертайме четвёртого матча наметила перелом. Правда, запала на седьмой матч уже не хватило, «Флайерз» отправились в финал и выиграли второй кубок подряд.

2010 год. «Филадельфия Флайерз»

Следующего камбэка пришлось ждать ещё дольше – 35 лет. Первый подобный камбэк в современной истории НХЛ произошёл в серии второго раунда между «Филадельфией» и «Бостоном». Первые три матча получились плотными, но победителями из них неизменно выходили «мишки». Питер Лавиолетт сетовал на большое количество ошибок, а также отмечал грамотную оборону соперника. Ключевым стал четвёртый матч, который «Филадельфия» вела к победе, однако пропустила в концовке. Этот удар должен был стать нокаутом, но нет: команда выиграла в овертайме, а затем победила ещё дважды. Седьмой матч был чумовой: «Бостон» вёл 3:0 уже к 15-й минуте и должен был заканчивать это безумие, однако вместо этого дал сопернику забросить четыре шайбы подряд. 0-3 в серии, 0:3 в седьмом матче не стали помехой для «Флайерз».

Брэйдон Кобурн и Даниэль Бриар Фото: Kathy Willens/AP/ТАСС

2011 год. «Чикаго Блэкхоукс»

После победы в финале годом ранее «Чикаго» посетило постчемпионское похмелье: команда со скрипом заползла в плей-офф и получила в соперники «Ванкувер», который стал обладателем Президентского кубка. Поначалу «косатки» оправдывали статус фаворита: коллектив работал как единый механизм, а братья Седины по-прежнему были в порядке. Но чемпионская удаль у «Блэкхоукс» не испарилась: в следующих трёх матчах они забросили 16 шайб, а Кейн, Шарп и Хосса затерроризировали соперника. Седьмой матч получился таким, каким должен быть: минимум ошибок, игра с оглядкой на собственные ворота и овертайм, в котором удача улыбнулась «Ванкуверу». Чемпион бился, но всё-таки пал в первом раунде.

2011 год. «Детройт Ред Уингз»

Камбэк «Чикаго» в 2011 году последним не стал. «Детройт» во втором раунде встретился с «Сан-Хосе», который занял второе место в конференции. Серия получилась боевой, шесть из семи матчей завершились с разницей в одну шайбу (в шестом матче «Детройт» победил 3:1 благодаря шайбе в пустые ворота). Камбэк «Ред Уингз» обеспечивали лидеры команды, которые недавно играли в двух финалах подряд: Дацюк, Зеттерберг, Лидстрём. Но последнее слово на себя взял форвард «Шаркс» Патрик Марло, который в начале третьего периода седьмого матча забросил победную шайбу.

2014 год. «Лос-Анджелес Кингз»

Последний раз, когда команда возвращалась в серию после 0-3, был в 2014 году. Причём он стал одним из самых успешных. «Короли», сохранившие костяк команды 2012 года, который выиграл Кубок Стэнли, вошли в плей-офф ужасно: два разгрома и поражение в овертайме третьего матча. Что тогда случилось с «Сан-Хосе», сказать сложно, но четыре возможности закрыть серию и выйти во второй раунд закончились четырьмя разгромными поражениями, при 18 пропущенных шайбах. Главный тренер «Шаркс» Тодд Маклеллан поведал, в чём была главная проблема: «Мы позволяли «Кингс» забивать нам в атаках с ходу. Даже не знаю, как много мы пропустили после контратак и со своего пятачка. Каждый день на тренировках мы занимались этой проблемой – не давать сопернику шансов убежать «3 в 2», «2 в 1». Так и не получилось это сделать».

Анже Копитар и Дуайт Кинг Фото: Louis Lopez/Zuma/ТАСС

Возвращаясь к нынешнему финалу, подведём итоги вышесказанного: девять случаев камбэка с 0-3, из которых только четыре закончились итоговой победой. Меньше 50%. Но настолько ли важны цифры? «Флорида» провалила три матча, сыграв на уровне только вторую половину пятой игры, которая позволила лишь подарить надежду на благоприятный исход. Более важным сейчас является ментальное состояние, которое значительно выше у «Эдмонтона». Лица хоккеистов «Пантерз» в преддверии финальной сирены шестой игры многое объясняют: на них было недоумение и отчаяние. Как с этим сможет совладать Пол Морис – непонятно. Потому что по ходу матча казалось, что «Флорида» уже проиграла финал. Настолько неузнаваема команда стала во второй половине серии.