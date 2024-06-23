Коньков — о 7-м матче: преимущество на стороне «Эдмонтона», будем ждать сенсации

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился впечатлениями от финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном». Хоккеисты «Пантерз» упустили преимущество 3-0 по ходу серии, и теперь судьба трофея решится в седьмом матче.

«Супернапряжение, всё положено на карту. Круто, что «Эдмонтон» сравнял счёт в серии. Считаю, что нынешний финал — это супершоу. Жду супердействий от лидеров команд. При счёте 3-0 в пользу «Флориды» у меня не было сомнений в её победе. Но сейчас психологическое преимущество на стороне «Эдмонтона». Он поймал кураж. Давайте будем ждать сенсации. Команда, проигрывавшая со счётом 0-3, впервые с 1942 года может выиграть. Это будет круто», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

До этого лишь дважды в истории НХЛ в финалах Кубка Стэнли командам удавалось отыграться со счёта 0-3 в серии. Седьмой матч текущего финала состоится в ночь на 25 июня.