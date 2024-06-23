ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Щитов считает, что Никита Зайцев должен раскрыться после возвращения в КХЛ

Щитов считает, что Никита Зайцев должен раскрыться после возвращения в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил возможный переход хоккеиста Никиты Зайцева в СКА из «Чикаго Блэкхоукс».

«До отъезда в НХЛ он был хорошим атакующим защитником. Думаю, что в нашей лиге Никита должен показать атакующий хоккей. Хотя в СКА недавно играл Гальченюк, у него там не пошло. Но Зайцев должен раскрыться. Защитники с возрастом становятся опытнее и грамотнее.

В СКА может получиться интересная пара Никишин — Зайцев. Вырисовывается хороший сплав опыта и молодости. Для лиги такой игрок — это усиление», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ 32-летний Зайцев провёл 38 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. «Блэкхоукс» заняли последнее место в Центральном дивизионе и не вышли в плей-офф.

Также в НХЛ, помимо «Чикаго», Зайцев защищал цвета «Оттавы Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В КХЛ защитник выступал за ЦСКА и «Сибирь».

Материалы по теме
«Это всё, на что они способны». Щитов — об игре «Эдмонтона» в четвёртом матче финала КС
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android