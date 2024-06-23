«Отчаяние с обеих сторон». Ткачук — о седьмом матче финала Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о предстоящем решающем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

«В большинстве команд, когда ты проигрываешь три матча в серии плей-офф, у тебя нет шансов [выиграть] ещё одну встречу. А у нас каким-то образом возможность есть у обеих команд. Очень волнительно. Будем выкладываться по полной. Отчаяние с обеих сторон. Это была очень равная серия. Всё сводится к этому», — приводит слова Ткачука журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Ткачук в 23 играх плей-офф набрал 22 (6+16) очка.

Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. Седьмой матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.