Нападающий Родевальд назвал игрока КХЛ, против которого ему было неприятнее всего играть

Канадский нападающий «Адмирала» Джек Родевальд рассказал, против кого ему было неприятнее всего играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Никишин из СКА — очень впечатляющий игрок. Против него мне было сложнее всего играть среди защитников. Он не только хорошо обороняется, но и отлично умеет отдавать голевые передачи и забивать.

Против кого было играть неприятнее всего? Возможно, это Радулов. Честно, я никогда об этом не задумывался, поэтому тяжело сказать. Но Радулов — очень конкурентоспособный и бескомпромиссный игрок на льду, против которого сложно играть», — приводит слова Родевальда «Советский спорт».

Всего в КХЛ на счету канадского нападающего 125 матчей, в которых Родевальд набрал 53 очка — забросил 22 шайбы и отдал 31 результативную передачу.