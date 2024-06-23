ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Родевальд назвал игрока КХЛ, против которого ему было неприятнее всего играть

Нападающий Родевальд назвал игрока КХЛ, против которого ему было неприятнее всего играть
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский нападающий «Адмирала» Джек Родевальд рассказал, против кого ему было неприятнее всего играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Никишин из СКА — очень впечатляющий игрок. Против него мне было сложнее всего играть среди защитников. Он не только хорошо обороняется, но и отлично умеет отдавать голевые передачи и забивать.

Против кого было играть неприятнее всего? Возможно, это Радулов. Честно, я никогда об этом не задумывался, поэтому тяжело сказать. Но Радулов — очень конкурентоспособный и бескомпромиссный игрок на льду, против которого сложно играть», — приводит слова Родевальда «Советский спорт».

Всего в КХЛ на счету канадского нападающего 125 матчей, в которых Родевальд набрал 53 очка — забросил 22 шайбы и отдал 31 результативную передачу.

Материалы по теме
Канадский форвард «Адмирала»: Овечкин — самый сильный хоккеист, против которого я играл
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android