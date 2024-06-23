Daily Faceoff: Мичков имеет потенциал форварда, способного изменить игру «Филадельфии»

Журналист Daily Faceoff Стивен Эллис высказался о возможном переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию Флайерз» и его потенциальном влиянии на стиль игры команды.

«Потенциал Мичкова стать форвардом, который действительно изменит игру «Флайерз», неоспорим. Даже если вы сосредоточитесь на его недостатках, потенциал Мичкова очень велик, судя по тому, какие показатели он демонстрирует. У него много профессионального опыта, а его игра, основанная на мастерстве, идеально подходит для успеха в НХЛ.

В наши дни редко случается такое, что лучшие проспекты остаются такой загадкой. Когда твоя собственная команда не может легко найти с тобой контакт, это необычно. Но игроки с мастерством Мичкова встречаются редко, и болельщикам каждой команды лучше ценить его таким, какой он есть», — сказано в статье.