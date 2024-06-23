Нападающий Егор Афанасьев обменян из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе»

Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» обменял российского нападающего Егора Афанасьева в «Сан-Хосе Шаркс» на форварда Оззи Висблатта. Об этом сообщила пресс-служба «акул» со ссылкой на генерального менеджера клуба.

В прошедшем сезоне 23-летний Афанасьев провёл два матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в которых не отметился результативными действиями. Всего на счету хоккеиста 19 игр за карьеру в лиге и единственное очко — заброшенная шайба.

В АХЛ в сезоне-2023/2024 игрок провёл 56 встреч в составе фарм-клуба «Нэшвилла» — «Милуоки Эдмиралс». Афанасьев забил 27 голов и отдал 27 результативных передач, набрав в общем 54 очка и став одним из лучших бомбардиров команды.

Напомним, «Сан-Хосе Шаркс» завершил регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/2024 на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции с 47 набранными очками и не попал в плей-офф.