ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тарасенко высказал мнение, какой фактор может увеличить шансы на победу в финале НХЛ

Тарасенко высказал мнение, какой фактор может увеличить шансы на победу в финале НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко высказался о том, что может увеличить шансы на победу в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

«Придерживаемся плана. Когда шайба упадёт на лёд, вы должны уметь контролировать свои нервы. Это та же игра, в которую вы играете много-много лет.

Я думаю, что у того, кто лучше умеет контролировать свои эмоции, будет больше шансов», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

На данный момент на счету Тарасенко 9 очков (5+4) в 23 встречах в плей-офф НХЛ — 2024. В серии с «Эдмонтоном» он записал на свой счёт один гол и две результативные передачи.

Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. Седьмой матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

Материалы по теме
Тарасенко — единственный из финалистов НХЛ, кто уже играл в седьмом матче решающей серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android