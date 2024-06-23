Барков рассказал о настрое «Флориды» на решающий матч финала Кубка Стэнли

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков рассказал о настрое команды на седьмой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

«Завтра у нас одна задача: сыграть свою лучшую игру. Вот и всё. У нас есть невероятная возможность выиграть Кубок, но наш настрой — сыграть свою лучшую игру, начиная с первой смены. Вот и всё. Это всё, о чём мы думаем», — приводит слова Баркова официальный сайт клуба.

В данный момент на счету форвард «Пантерз» 23 сыгранных матча в розыгрыше Кубка Стэнли, в которых он набрал 22 (8+14) очка.

Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. Седьмой матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 по московскому времени.