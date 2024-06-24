Скончался бывший тренер «Авангарда» и хоккеист Станислав Первушин

Пресс-служба омского хоккейного клуба «Авангард» сообщила о смерти советского защитника и бывшего тренера команды Станислава Первушина. Ему было 74 года.

«Вклад Станислава Романовича в омский хоккей огромен и бесценен, мы благодарим его за всё, что было сделано, и приносим искренние соболезнования родным и близким», — написано в телеграм-канале клуба.

Первушин являлся уроженцем Омска, выступал за местный «Локомотив», а также за «Химик» и «Шинник» (прежние названия «Авангарда»). Помимо омских команд, играл в составе тюменского «Рубина» и новосибирского СКА.

В 1976 году закончил карьеру игрока из-за серьёзной травмы и занялся тренерской деятельностью, учился в Высшей школе тренеров у Анатолия Тарасова.

В общей сложности проработал в системе «Авангарда» более 30 лет. С 2007-го по 2012-й возглавлял фарм-клуб «Омские Ястребы».